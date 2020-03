beIN SPORTS adapte sa programmation pour proposer aux abonnés de revivre les plus belles émotions sportives avec notamment la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ou encore les documentaires "Champions Factory". beIN SPORTS reste également au plus près des abonnés avec de nouveaux contenus préparés par la rédaction, disponibles sur les réseaux sociaux. Les rendez-vous à suivre sur beIN SPORTS : * COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™ : beIN SPORTS propose à ses abonnés de revivre un moment cher aux Français avec le sacre des bleus durant la COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™ ainsi qu'une sélection des grands matchs de la compétition.

Voici le calendrier des matchs rediffusés avec en après-match l'émission RUSSIA NIGHT SHOW présentée par Darren TULETT :

- FRANCE/PEROU : Mardi 17 mars à 20H30 sur beIN SPORTS 1

- FRANCE/DANEMARK : Mercredi 18 mars à 20H30 sur beIN SPORTS 1

- FRANCE/ARGENTINE : Jeudi 19 mars à 20H30 sur beIN SPORTS 1

- FRANCE/URUGUAY : Vendredi 20 mars à 20H30 sur beIN SPORTS 1

- FRANCE/BELGIQUE : Samedi 21 mars à 20H30 sur beIN SPORTS 1

- FRANCE/CROATIE : Dimanche 22 mars à 20h30 sur beIN SPORTS 1

Et également chaque soir à partir de minuit, une deuxième affiche comme les chocs PORTUGAL/ESPAGNE le 17/03 et BELGIQUE/JAPON le 19/03 sur beIN SPORTS 1 * COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS, EGYPTE 2019 : beIN SPORTS propose également de revivre les plus beaux matchs de la plus prestigieuse des compétitions africaines qui s'est déroulée du 21 juin au 19 juillet 2019. * beIN SPORTS 1 est consacrée aux plus beaux moments de football avec la rediffusion des principales compétitions proposées sur beIN SPORTS. * beIN SPORTS 2 offre aux fans de multisports les principaux matchs de la LIDL Starligue de Handball, de la Champions et Challenge Cup de Rugby, le circuit WTA ou encore le prestigieux tournoi de Wimbledon.

À noter que la NATIONAL RUGBY LEAGUE (NRL) compétition inter-clubs de rugby à XIII qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande, se poursuit :

* BULLDOGS - COWBOYS le 19/03 à 10H05 sur beIN SPORTS MAX 4

* BRONCOS - RABBITOHS le 20/03 à 10H05 sur beIN SPORTS MAX 4

* TITANS - EELS le 22/03 à 8H10 sur beIN SPORTS MAX 4 * beIN SPORTS 3 devient la chaîne des Sports US et principalement de la NBA, avec la diffusion de l'ensemble des rencontres depuis le début de saison le 24 octobre dernier. Un véritable "marathon du Basket" à suivre sur beIN SPORTS avant la reprise officielle. Les documentaires "Champions Factory" CHAMPIONS FACTORY est une série documentaire qui présente le parcours des champions de demain. Une véritable immersion dans le monde des athlètes sous la forme de 4 épisodes de 52 minutes : * EPISODE 1 : ETHIOPIAN RUNNERS : Le quotidien des athlètes éthiopiens * EPISODE 2 : NEW ZEALAND BLACK BLOOD : Explorez les raisons de la domination des ALL BLACKS sur la planète rugby

* EPISODE 3 : LA BOXE A CUBA : Entraînés avec une discipline quasi militaire, ils évoluent entre amour du sport et fierté nationale

* EPISODE 4 : THE NEW COLOMBIAN CYCLISTS : Sur les traces de Nairo QUINTANA et des futurs champions de cyclisme en Colombie.

beIN SPORTS donne rendez-vous à ses abonnés sur les réseaux sociaux : * ALLÔ beIN : Nouveau rendez-vous à découvrir sur les réseaux sociaux de beIN SPORTS présenté par les visages emblématiques de la chaîne, pour garder le contact avec les abonnés et les sportifs. L'objectif est de prendre des nouvelles de l'ensemble des acteurs du sport en France et à l'étranger par visioconférence en échangeant en temps réel sur les conséquences de la pandémie du coronavirus sur leur quotidien et leur activité. * COACH PARISI : Le Champion du Monde de ju-jitsu combat, Vincent PARISI, réveille les abonnés dans la bonne humeur avec un cours de sport pour garder la forme. * beIN STORY : La rédaction de beIN SPORTS vous présente les grandes et belles histoires du sport avec émotion et un ton décalé. A découvrir prochainement "les petites histoires dans la grande histoire des Jeux Olympiques". Les premiers extraits :

- ALLÔ beIN avec Samuel OLLIVIER et Robert MALM qui prennent des nouvelles de Oualid El HAJJAM, joueur de l'ESTAC : https://twitter.com/beinsports_fr/status/1239549088296828928 - ALLÔ beIN : Margot DUMONT prend des nouvelles de Thomas MANGANI joueur du SCO d'Angers : https://twitter.com/beinsports_FR/status/1239571822691180546 - Coach PARISI propose tous les matins quelques exercices simples pour bien démarrer la journée : https://twitter.com/beinsports_FR/status/1239808688027652096 Retrouvez la grille des programmes sur https://www.beinsports.com/france/programmes