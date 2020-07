Karl-Heinze Rummenigge, le président du conseil d’administration du Bayern Munich, est fâché. Le dirigeant allemand n'a que très peu goûté l'annulation du Ballon d'Or 2020 par France Football. Surtout que Robert Lewandowski, l'attaquant polonais du Bayern, aurait pu être plébiscité après sa saison XXL. Rummenigge estime donc que la FIFA devrait prendre le relais et décerner le Graal des récompenses individuelles pour 2020. "Je parlerai peut-être plus tard à Gianni Infantino pour essayer de le convaincre qu'il contacte France Football ou la FIFA pour qu’ils puissent organiser un Ballon d'Or'', a martelé le cacique munichois en conférence de presse.

"Il le mérite"

Le grand sachem bavarois insiste, lui qui considère que l'attaquant qui a remporté la Bundesliga en finissant de nouveau meilleur buteur, la Coupe d’Allemagne, en attendant peut-être la Ligue des champions mérite les honneurs de la distinction suprême. "Je crois que Robert Lewandowski joue une saison fantastique et il a peut-être réalisé la meilleure saison de sa carrière. Malheureusement, France Football a annulé le Ballon d'Or, nous ne sommes pas très heureux et au final ce n'est pas très juste, pas seulement pour le Bayern mais aussi pour Robert Lewandowski qui aurait pu gagner'', a encore asséné Rummenigge, double Ballon d’Or en 1980 et 1981.

