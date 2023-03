Bayern-PSG : Leroy Sané très incertain pour le choc de Ligue des Champions

Dans une semaine, le Paris-Saint-Germain se déplacera sur la pelouse du Bayern Munich pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Lors du combat âpre du match aller, les Bavarois s'étaient imposés 1-0 grâce à un but de Kingsley Coman, oublié par Nuno Mendes au deuxième poteau, après un centre du Canadien Alphonso Davies. Après une heure de domination munichoise, les Parisiens ont vu Kylian Mbappé faire son entrée en jeu et changer la physionomie du match. L'attaquant international français avait fait beaucoup de mal à la défense du Bayern, bien qu'elle ait résisté jusqu'au bout. Au match retour, le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde devrait être présent dès le coup d'envoi, de quoi donner un bon espoir aux joueurs de la capitale. Mais ce n'est pas le seul.

Leroy Sané très incertain

En effet, Benjamin Pavard - exclu en fin de match pour un deuxième carton jaune reçu lors du match aller - ne sera pas l'unique absent. Outre Lucas Hernandez, Noussair Mazraoui et Manuel Neuer, tous les trois blessés, Leroy Sané pourrait aussi ne pas être de la partie. Titulaire et assez discret au match aller, l'ancien joueur de Manchester City est touché à la cheville et ne devrait pas être de la partie. En revanche, un retour très important pour les Bavarois sera à noter : celui du Lion de la Téranga Sadio Mané.