L'attaquant polonais devient la plus grosse signature du Barça depuis l'arrivée d'Antoine Griezmann en 2019 et le président Joan Laporta a parlé de l'impact mondial de Lewandowski pour le FC Barcelone. Pourtant, certains ont remis en question la sagesse d'investir autant d'argent dans un joueur de bientôt 34 ans. En plus de son salaire, le FC Barcelone a déboursé 45 millions d'euros (plus 5 millions d'euros de variables) pour Lewandowski, alors qu'il ne lui restait qu'un an de contrat au Bayern Munich.

Lewandowski a rendu service au Bayern

Dietmar Hamann, l'ancien milieu de terrain du Bayern et de Liverpool, s'est exprimé sur la question au micro de Sky, déclarant plus ou moins que le Bayern était le gagnant de l'affaire. "Je pense qu'ils sont heureux qu'il soit parti. Ce tourbillon a commencé et le joueur a fait des déclarations".



Hamann a poursuivi en expliquant que Lewandowski était probablement responsable du prix élevé. "Il faut dire que le Bayern s'est très bien comporté et de manière très professionnelle. Lewandowski a rendu un grand service au Bayern avec ses déclarations. Sans elles, [le Bayern] n'aurait probablement jamais été en mesure d'obtenir le prix qu'il a obtenu. Aussi déplaisante qu'ait été sa sortie, Lewandowski a rendu un grand service au Bayern."