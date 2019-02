Barça: L. Enrique innove contre Leganés

Luis Enrique a décidé d’innover en vue d’affronter Leganés, samedi lors de la 4e journée de Liga.

L’entraîneur de Barcelone s’appuie sur trois défenseurs centraux (Mascherano, Piqué et Umtiti). Jordi Alba couvre le flanc gauche alors que Rafinha évolue à droite. Rakitic et Iniesta se positionnent sous la « MSN » (Messi, Neymar et Suarez).

Le onze du Barça: Ter Stegen – Mascherano, Piqué, Umtiti – Rafinha, Iniesta, Rakitic, J. Alba - Messi, Suarez, Neymar.