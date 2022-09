Le Barça rêve de Trent Alexander-Arnold. Que le défenseur veuille partir ou non est une autre affaire, mais il n'en reste pas moins que Liverpool a connu le pire début de saison en Premier League sous la direction de Jurgen Klopp, et que le latéral droit a également chuté dans la hiérarchie de l'Angleterre. Le joueur du couloir droit n'a pu qu'assister depuis le banc de touche à la relégation de l'Angleterre du Groupe A de la Ligue des Nations, vendredi, après une défaite 1-0 contre l'Italie. Reece James, de Chelsea, lui a été préféré à San Siro tandis que Kyle Walker, de Manchester City, était placé derrière.

Une offre de 80 millions d'euros

"Le FC Barcelone veut signer Trent Alexander-Arnold, sous contrat jusqu'en 2025, pour en faire sa recrue phare et compléter son effectif de la saison prochaine", rapporte Gerard Romero de Carpetas Blaugranas. Le club proposerait environ 80 millions d'euros pour le défenseur latéral, toujours selon le journaliste espagnol.