Ballon d'Or : Zola se positionne pour Jorginho

La course au Ballon d'Or a déjà commencé, et le milieu de terrain de Chelsea et de l'Italie Jorginho est parmi les favoris pour remporter le prix après avoir glané la Ligue des Champions avec Chelsea et l'Euro 2020 avec la sélection italienne. L'ancien attaquant de Chelsea et de l'Italie Gianfranco Zola a d'ailleurs apporté son soutien au joueur de 29 ans. "Jorginho mérite le Ballon d'Or. Il apporte équilibre et rythme à ses équipes. J'ai eu la chance de l'avoir à Chelsea, quand j'étais l'assistant de (Maurizio) Sarri, et je sais ce qu'il apporte", a déclaré Zola dans des propos relayés par Marca.

"Jorginho est légitime"