Ballon d’Or : Surprises, déceptions, le classement décrypté

Comme chaque année, quand le classement du Ballon d’Or 2019 est dévoilé , il y a forcément son lot de surprises et de déceptions. Au rayon des satisfactions pour cette édition, on peut déjà noter que Virgil van Dijk ne finit qu’à sept points de Lionel Messi, preuve de la reconnaissance mondiale de sa très belle saison, et a même obtenu plus de premières places que l’Argentin. « Il n’y a pas de perdants dans cette soirée. Je suis très fier de faire partie de cette catégorie (de joueurs), d’être là grâce à mes performances », expliquait d’ailleurs le Néerlandais avant la cérémonie.







Dans les autres bonnes surprises, on peut également noter que certains ont eu le privilège d’être désignés en première position, comme Alisson Becker, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé ou encore Trent Alexander-Arnold. Ainsi, l’attaquant polonais du Bayern Munich a été placé numéro 1 en Allemagne et en… Pologne, presque sans surprise. Pour le Français, c’est au Kirghizistan et en Slovénie, alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain s’installe donc dans le top 10 du Ballon d’Or, ce qui n’est pas le cas d’Antoine Griezmann, qui a dégringolé à la 18eme place. Enfin, au Sri Lanka, c’est le latéral droit de Liverpool qui est en tête !

« Il est Africain, et c’est pour ça qu’il est quatrième »

Au niveau des déceptions, l a place de Sadio Mané, à savoir quatrième et très loin du podium, interpelle forcément après une saison presque parfaite du Sénégalais. « Peut-être que les gens verront ça comme de la victimisation. Il est Africain, et c’est pour ça qu’il est quatrième. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, c’est pour ça qu’il est quatrième. (…) Lorsque vous gagnez autant de choses, comme Sadio Mané cette saison, le voir quatrième du Ballon d’Or, c’est un scandale pur et simple », fulminait Habib Beye à ce sujet sur le plateau de Canal+ Sport Afrique.Possiblement lui-même déçu par cela, l’ailier de Liverpool n’avait pas fait le déplacement jusqu’au Théâtre du Châtelet à Paris pour assister à la cérémonie. « Seulement » troisième, Cristiano Ronaldo avait, lui, aussi préféré ne pas répondre favorablement à l’invitation pour rester en Italie du côté de Turin. Après sa très belle saison, Mohamed Salah est également très loin du compte et paye sans doute sa Coupe d’Afrique des nations et son début de saison assez discret, ainsi que le partage des votes en faveur des Reds.