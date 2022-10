Ballon d'Or : Qu'est-ce que le Prix Sócrates ?

En septembre dernier, France Football révélait qu'une nouvelle récompense serait décernée ce lundi soir, lors de la cérémonie du Ballon d'Or. "Le Prix Socrates permettra d’identifier les meilleures actions solidaires portées par des championnes et des champions engagés", pouvait-on lire sur un communiqué officiel. Concrètement, les actions entreprises afin de mettre en avant l’écologie, la lutte contre la précarité des pays sous-développés ou celles en faveur des victimes de conflits seront valorisées du côté du Théâtre du Châtelet.

Socrates, le symbole "du champion engagé pour un monde plus juste"



En 2020, la mobilisation de l'attaquant anglais Marcus Rashford en faveur des familles britanniques défavorisées avait été saluée. Le nom de Socrates, lui, a été choisi par France Football sans surprise. Décédé en 2011, cet ancien milieu de terrain international brésilien s'était engagé dans la "Démocratie corinthienne" au moment de la dictature militaire au Brésil, survenue durant les années 1980. Le club des Corinthians avait décidé de soumettre au vote toutes les décisions de l’équipe. Ce nouveau prix sera attribué par un jury où figure notamment l'ancienne figure du Brésil et du PSG Raï, frère cadet de Socrates.



"Socrates a toujours cru au pouvoir de mobilisation et de transformation du sport pour rendre la société plus égalitaire. Il l'a démontré comme joueur à travers son combat pour la redémocratisation du Brésil lors de l'expérience révolutionnaire de la démocratie corinthienne", rappelait Raï dans un communiqué, précisant que 11 ans après sa disparition Socrates restait "le symbole du champion engagé pour un monde plus juste".