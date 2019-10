Ballon d’Or: Messi et Griezmann sont candidats

On connaît désormais vingt-cinq des trente joueurs nommés pour le Ballon d’Or 2019, qui sera remis le 2 décembre prochain par le magazine France Football.

Antoine Griezmann est venu s’ajouter à la liste des Français nommés, avec Hugo Lloris, Kylian Mbappé et Karim Benzema, déjà cités.

Lionel Messi, qui a remporté le trophée The Best, fait aussi partie de cette pré-sélection, à l’instar de Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne et Kalidou Koulibaly.

Les nommés pour le Ballon d’Or:

Sadio Mané (Liverpool / Sénégal)

Sergio Agüero (Manchester City / Argentine)

Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam - FC Barcelone / Pays-Bas)

Hugo Lloris (Tottenham / France)

Dusan Tadic (Ajax Amsterdam / Serbie)

Kylian Mbappé (PSG / France)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Angleterre)

Donny van de Beek (Ajax Amsterdam / Pays-Bas)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal / Gabon)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelone / Allemagne)

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin / Portugal)

Alisson Becker (Liverpool / Brésil)

Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam - Juventus Turin / Pays-Bas)

Karim Benzema (Real Madrid / France)

Georginio Wijnaldum (Liverpool / Pays-Bas)

Virgil van Dijk (Liverpool / Pays-Bas)

Bernardo Silva (Manchester City / Portugal)

Heung-min Son (Tottenham / Corée du Sud)

Robert Lewandowski (Bayern Munich / Pologne)

Roberto Firmino (Liverpool / Brésil)

Lionel Messi (FC Barcelone / Argentine)

Riyad Mahrez (Manchester City / Algérie)

Kevin de Bruyne (Manchester City / Belgique)

Kalidou Koulibaly (Naples / Sénégal)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid - FC Barcelone / France)