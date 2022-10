Ballon d'Or : Le trophée Kopa du meilleur jeune pour Gavi

À 18 ans, Gavi est le quatrième lauréat du Trophée Kopa, créé en 2018, après Pedri (2021), le Néerlandais Matthijs de Ligt (2019) et le Français Kylian Mbappé (2018), aucun prix n'ayant été remis en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Pablo Martin Paez Gavira, dit Gavi, a été désigné par un jury composé d'anciens lauréats du Ballon d'Or. Le milieu de terrain a connu ces derniers mois une trajectoire météorique, jusqu'à intégrer l'équipe d'Espagne (12 sélections, 1 but). Il a notamment disputé la finale à quatre de la Ligue des nations en Italie, où l'Espagne a chuté en finale contre la France (2-1).

À 18 ans, le natif de Los Palacios y Villafranca, en Andalousie, s'est imposé dès la saison dernière comme un titulaire indéboulonnable du milieu de terrain catalan. Il a été formé à la Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone, entre 2015 et 2021 avant de faire ses débuts avec l'équipe première le 29 août 2021 contre Getafe (2-1), à tout juste 17 ans. Avec son coéquipier Pedri, il incarne le présent et l'avenir du Barça et de la sélection espagnole.