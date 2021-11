Ballon d’Or : Le classement pas établi mais le lauréat est au courant

Lundi prochain, tout le monde saura enfin. Le suspense qui s’étire depuis maintenant plusieurs semaines prendra fin. Le lauréat du Ballon d’Or 2021 sera désigné lors d’une cérémonie au Théâtre du Chatelet à Paris, animée par l’ancien attaquant Didier Drogba. France Football révélera enfin le classement tant attendu et les votes de tous les pays invités à se prononcer comme chaque année. Robert Lewandowski, l’attaquant du Bayern Munich qui a encore fait trembler les filets cette semaine en Ligue des Champions, et Lionel Messi, le sextuple lauréat passé du FC Barcelone au Paris-SG l’été dernier, font figure de favoris.

Lewandowski, Messi, Benzema, Salah, Jorginho ou Mbappé ?

Théâtre du Châtelet, here we are! 4 days to go before the ceremony! #ballondor pic.twitter.com/hI03yPY73X

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 25, 2021



« On est allé un peu partout pour brouiller les pistes »

Le Polonais et l’Argentin ont été désignés vainqueurs selon certaines rumeurs, mais il se pourrait que l’on soit loin compte. Karim Benzema (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), eux aussi buteurs en C1 mercredi soir, ou Jorginho (Chelsea), auteur du splendide doublé Ligue des Champions-Euro, peuvent également prétendre succéder à Messi, dernier lauréat en 2019 (l’édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie de coronavirus). Comme Kylian Mbappé, très en vue durant l’année, et les 24 autres nommés, notamment.



Il y a beaucoup de rumeurs, mais une chose est sûre, le futur lauréat sait déjà qu’il a gagné. Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football, l’a assuré au Dauphiné Libéré : « Oui ! Comme France Football sort quelques jours après la cérémonie, on est allé voir les quatre lauréats (trophée masculin, trophée féminin, meilleur gardien et meilleur jeune) ces derniers jours pour une interview et une séance photo. On est allé un peu partout pour brouiller les pistes. Si jamais on nous voit à Londres, on est présent à Munich aussi. Le secret n’a jamais été éventé. » Selon le patron du célèbre magazine de football, le lauréat est au courant, mais toutefois, le classement n’est pas encore finalisé.

« Toutes les listes qui circulent sur Internet sont des petits malins qui font ça pour se faire remarquer ou gagner des abonnés mais c’est faux. Le classement n’est pas encore établi. A ce jour, il y a 5 ou 6 personnes au courant. Par exemple, Didier Drogba, qui présente la cérémonie, ne sait pas qui a gagné », a détaillé Pascal Ferré.