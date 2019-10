Ballon d’Or : La liste des 30 nommés dévoilée !

Luka Modric est effectivement l’un des grands absents de cette pré-sélection, au même titre que Neymar ou Paul Pogba. Quatre Français, Hugo Lloris, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann, ont été retenus par le jury.

Lionel Messi, vainqueur du trophée The Best remis par la FIFA, sera l’un des favoris avec Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Le vainqueur sera connu le 2 décembre prochain, lors d’une cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris.

Les 30 nommés pour le Ballon d’Or:



Sadio Mané (Liverpool / Sénégal)

Sergio Agüero (Manchester City / Argentine)

Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam - FC Barcelone / Pays-Bas)

Hugo Lloris (Tottenham / France)

Dusan Tadic (Ajax Amsterdam / Serbie)

Kylian Mbappé (PSG / France)£

Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Angleterre)

Donny van de Beek (Ajax Amsterdam / Pays-Bas)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal / Gabon)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelone / Allemagne)

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin / Portugal)

Alisson Becker (Liverpool / Brésil)

Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam - Juventus Turin / Pays-Bas)

Karim Benzema (Real Madrid / France)

Georginio Wijnaldum (Liverpool / Pays-Bas)

Virgil van Dijk (Liverpool / Pays-Bas)

Bernardo Silva (Manchester City / Portugal)

Heung-min Son (Tottenham / Corée du Sud)

Robert Lewandowski (Bayern Munich / Pologne)

Roberto Firmino (Liverpool / Brésil)

Lionel Messi (FC Barcelone / Argentine)

Riyad Mahrez (Manchester City / Algérie)

Kevin de Bruyne (Manchester City / Belgique)

Kalidou Koulibaly (Naples / Sénégal)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid - FC Barcelone / France)

Mohamed Salah (Liverpool / Egypte)

Eden Hazard (Chelsea - Real Madrid / Belgique)

Marquinhos (Paris Saint-Germain / Brésil)

Raheem Sterling (Manchester City / Angleterre)

Joao Félix (Benfica Lisbonne - Atlético Madrid / Portugal)