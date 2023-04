Ballon d’Or : la déclaration lunaire de Mario Balotelli

Souvent remarqué pour son caractère plus que ses performances sur le terrain, Mario Balotelli est passé à côté d’une très grande carrière au vu de son talent certain. Désormais au FC Sion, l’attaquant âgé de 32 ans souhaite terminer sur une belle note. Dans un long entretien accordé à Marca, Super Mario a confié de très belles anecdotes sur sa carrière mais aussi sur sa relation avec Mino Raiola, décédé le 30 avril 2022. L’agent lui avait fait une déclaration assez étonnante.

"Mino me disait que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo gagnaient le Ballon d’Or chaque année parce que je ne m’exprimais qu’à 20% de mon potentiel"

« Mon agent Mino Raiola, qui me manque beaucoup, disait que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo gagnaient le Ballon d’Or chaque année parce que je ne m’exprimais qu’à 20% de mon potentiel. Et il avait raison » a regretté Mario Balotelli.