Ballon d'Or (F) : La liste des 20 joueuses nommées dévoilée

Trois Françaises dans les nommées

On y voit désormais un peu plus clair concernant le prochain Ballon d'Or féminin.Par rapport à l'édition antérieure, la 2019, il ne reste que six "survivantes" : Harder, Kerr, Martens, Miedema, Renard et White. Par ailleurs, il est à noter qu'aucune joueuse américaine n'est présente dans les nommés pour le Ballon d'Or féminin 2021. Lauréate du trophée en 2019, Megan Rapinoe est absente, comme ses coéquipières. Le FC Barcelone, qui a remporté un triplé (Liga, Ligue des Champions, Coupe de la Reine) place cinq joueuses dans la liste, avec notamment Hermoso, Martens et Putellas. Pour rappel, le trophée avait été annulé la saison passée en raison de la crise sanitaire.Côté tricolore, on retrouve trois internationales; Marie-Antoinette Katoto, Wendie Renard et Kadidiatou Diani. Après la perte de son titre au profit du PSG, l'OL ne place que deux éléments dans les nommées : Christiane Endler et donc Wendie Renard. Le club de la capitale compte sur la présence de trois joueuses : Diani, Katoto et Lawrence, alors que Paredes et Endler, sacrées avec le PSG, ont elles depuis rejoint le Barça et l'OL depuis.: Kadidiatou Diani (FRA/PSG), Fran Kirby (ANG/Chelsea), Jennifer Hermoso (ESP/FC Barcelone), Christiane Endler (CHI/PSG, OL), Christine Sinclair (CAN/Thorns FC), Ashley Lawrence (CAN/PSG), Irene Paredes (ESP/PSG, FC Barcelone), Jessie Fleming (CAN/Chelsea), Lieke Martens (PBS/FC Barcelone), Sandra Panos (ESP/FC Barcelone), Viviane Miedema (PBS/Arsenal), Ellen White (ANG/Manchester City), Pernille Harder (DAN/Chelsea), Samantha Mewis (CAN/North Carolina Courage), Wendie Renard (FRA/OL), Marie-Antoinette Katoto (FRA/PSG), Stina Blackstenius (DAN/Häcken), Magdalena Eriksson (SUE/Chelsea), Sam Kerr (AUS/Chelsea), Alexia Putellas (ESP/FC Barcelone).