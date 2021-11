Raté pour Lewandowski et Benzema

Un septième sacre vertigineux...ce lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris, alors que Robert Lewandowski et Karim Benzema étaient, eux aussi, considérés comme de sérieux candidats, mais qui ont fini derrière "La Pulga". Le Polonais notamment, peut avoir des regrets après avoir enchaîné deux saisons stratosphériques avec le Bayern Munich. Le Français, lui, n'est que quatrième au général. Un autre Français figure dans le Top 5 : N'Golo Kanté (5eme). Jorginho, l'Italien vainqueur de l'Euro avec sa sélection et de la Ligue des Champions avec Chelsea, est troisième.Le Barça n'avait pourtant décroché qu'une Coupe du Roi au printemps, juste avant les adieux de Messi, passé en août du Camp Nou au Parc des Princes.. Cette Copa America, remportée en juillet au Brésil qui plus est, lui a permis d'effacer de nombreux revers du passé. Et de s'offrir un nouveau Ballon d'Or.