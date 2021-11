Ballon d'Or 2021 : Honoré et fier, Messi n'oublie pas Lewandowski

« Mon meilleur trophée est arrivé en juin »

Messi veut que Lewandowski ait son Ballon d'Or

Lors de la 65eme cérémonie du trophée, qui s'est déroulée au théâtre du Châtelet à Paris, l'Argentin a en effet remporter en 2021 la distinction individuelle la plus convoitée du football pour la septième fois de sa carrière, après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019. Déjà le plus titré au Ballon d'Or, l'ancien joueur du FC Barcelone devance désormais Cristiano Ronaldo de deux unités au palmarès. «», a confié le numéro 30 parisien, en conférence de presse, qui a reçu le trophée des mains de Luis Suarez, son grand mi. Au passage, Messi rejoint Jean-Pierre Papin, qui était jusque-là le seul joueur de Ligue 1 à remporter le Ballon d'Or, l'attaquant français l'avait remporté en 1991 avec l'Olympique de Marseille.« C'est incroyable d'être là à nouveau.J'ai très envie de continuer à me battre. J'espère avoir encore beaucoup d'années devant moi parce que je m'amuse énormément. Je veux remercier tous mes coéquipiers, à Barcelone, à Paris et en Argentine. Cette année, j'ai pu atteindre mon rêve, après m'être battu et avoir trébuché. J'ai obtenu ce trophée grâce à ce qu'on a réussi en Copa America, avait expliqué Messi, sur l'estrade après avoir reçu son trophée. (...)Je veux profiter de ce moment et le dédier à mon pays, ma famille. C'est un honneur et un plaisir que ce soit mon ami qui me remette ce prix. C'est le septième Ballon d'Or. C'est extraordinaire. J'ai très envie de commencer cette nouvelle étape au PSG et d'atteindre de nouveaux objectifs. »Si l'Argentin fait un beau vainqueur, c'est que la concurrence était cette année encore rude et notamment celle de Robert Lewandowski, qui termine à 33 points du désormais septuple Ballon d'Or (613 points contre 580 pour le Polonais). D'ailleurs, par deux fois, le joueur de 34 ans a rendu hommage à l'attaquant du Bayern Munich. « Je veux dire à Robert (Lewandowski) que c'est un honneur de me battre à tes côtés.», a-t-il reconnu dans un premier temps. « Je crois qu’il (Robert Lewandowski) a fait une superbe année. Il se surpasse d’année en année. Il démontre toute la classe qu’il a, la facilité qu’il a pour marquer des buts, a par la suite continué Messi, en conférence de presse. Il a eu le prix du meilleur buteur.