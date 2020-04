Ballack, Ghana... Les malédictions dans le football

Le Ghana et les tirs au but



Il faut remonter à la Coupe d’Afrique des Nations 1982 pour trouver date d’un succès du Ghana lors d’une séance de tirs au but. C’était en finale, et le Ghana s’en allait soulever sa quatrième CAN après une victoire face à la Libye. C’est à ce jour la dernière victoire continentale des Black Stars. Depuis ? Les Ghanéens ont échoué systématiquement lors de toutes les séances de tirs au but qu’ils ont eu à disputer à la CAN : deux défaites en finale face à la Côte d’Ivoire en 1992 et 2015, et deux échecs en quarts de finale contre Burkina Faso en 2013 et face à la Tunisie en 2019. Mais le souvenir le plus marquant reste celui du quart de finale de la Coupe du Monde 2010.

Ce jour-là, le Ghana affronte l’Uruguay pour obtenir un ticket pour les demi-finales. Après une lutte sans merci pendant 120 minutes, le Ghana est à une séance de tirs au but de devenir la première équipe africaine qualifiée pour le dernier carré d’un Mondial. Cependant, le sort s’acharne sur les coéquipiers de Michael Essien, qui s’inclinent 4 tirs aux buts à 2. Le dernier échec en date remonte à novembre 2019, avec l’Afrique du Sud qui a décroché le troisième et dernier ticket pour représenter le foot africain aux JO de Tokyo en battant le Ghana (2-2, tab 6-5) en match de classement de la CAN U23.

Michael Ballack et les finales internationales



Pour beaucoup d’observateurs, Michael Ballack est LE joueur maudit des années 2000. Si son palmarès est plus que correct (5 championnats, 6 coupes nationales et 2 Coupes de la Ligue), c’est au niveau continental et international que Michael Ballack n’a pas eu de réussite. Le milieu de terrain allemand est passé tout proche de la consécration à deux reprises. En 2002, Ballack et le Bayer Leverkusen sont tout proches de réaliser un triplé historique (championnat, coupe nationale, C1). Cependant, les Rouge et Noir échouent dans la dernière ligne droite et finiront la saison sans le moindre trophée. Quelques semaines plus tard, Ballack et l’Allemagne sont à deux doigts de soulever une quatrième Coupe du Monde, mais le Brésil de Ronaldo mettra fin au rêve de la Nationalmannschaft.

Six années plus tard, l'ancien joueur de Kaiserslautern est de nouveau au rendez-vous de la finale de la Ligue des Champions, mais cette fois sous le maillot de Chelsea. L’occasion est belle pour les Blues qui peuvent devenir la première équipe londonienne à soulever la Coupe aux grandes oreilles. Malheureusement, une séance de tirs au but, marquée par une glissade de John Terry et un loupé de Nicolas Anelka, permet à Manchester United de l’emporter ce soir-là. Deux mois plus tard, l’histoire a de nouveau rendez-vous avec le milieu de terrain. L’Allemagne et l’Espagne s’affrontent dans le cadre de la finale de l’Euro 2008.

Et comme d’habitude, le sort sera défavorable à Michael Ballack. Ce soir-là, le briseur de rêve se nomme Fernando Torres. Juste avant la mi-temps, l’attaquant de Liverpool, parti à la limite du hors-jeu, réalise un grand pont sur Philippe Lahm et s’en va tromper Jens Lehman d’un somptueux piqué. L’Allemagne ne reviendra pas en seconde mi-temps et verra l’Espagne l'emporter. Ballack, quant à lui, prendra sa retraite en 2012, avec des regrets plein la tête...

Le numéro 7 à Manchester United



Contrairement aux malédictions précédentes, ici on ne parle pas d’une équipe ou d’un joueur, mais plus précisément d’un numéro de maillot. Longtemps associé aux légendes du club de Manchester United (Best, Robson, Cantona, Beckham, Ronaldo), le numéro 7 semble être devenu maudit depuis le transfert de Cristiano Ronaldo au Real Madrid à l’été 2009. Depuis le départ du Portugais, Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay et Alexis Sanchez ont tous porté la tunique rouge parée du numéro 7. Pour un résultat de seulement 14 petits buts au total pour les cinq joueurs. Un bilan bien maigre quand on sait que Cristiano Ronaldo et Éric Cantona ont respectivement inscrit 84 et 64 bus en championnat avec le numéro 7 dans le dos. Alexis Sanchez étant prêté à l'Inter, le n°7 n'a pas de propriétaire cette saison à United.



