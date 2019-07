Audi Cup: Tottenham domine le Bayern aux tirs au but

Tottenham a remporté l'Audi Cup mercredi, en dominant le Bayern aux tirs au but sur sa pelouse de l'Allianz Arena (2-2 a.p., tab: 6-5).

Les Spurs menaient 2-0 après des buts de Lamela (19e) et Eriksen (59e), les Bavarois sont revenus par Arp (61e) et Alphonso Davies (82e). Un ultime échec de Jérôme Boateng face à Gazzaniga a finalement donné la victoire à Tottenham aux tirs au but (Hugo Lloris était sorti à la mi-temps).

Du côté du Bayern, Corentin Tolisso et Benjamin Pavard étaient titulaires, Kingsley Coman est entré en jeu en fin de match mais est sorti presque dans la foulée, à cause d'un coup sur le genou. Il s'est relevé, mais a tout de même cédé sa place par précaution. En revanche, chez les Spurs, on craint une rupture du tendon d'Achille pour Foyth. Moussa Sissoko et Georges-Kévin Nkoudou, passeur décisif sur le premier but, étaient aussi titulaires.