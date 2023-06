Arsenal : William Saliba en passe de prolonger son contrat

Le jeune joueur de 22 ans restera à Arsenal, au moins jusqu'en 2027, grâce à un nouvel accord qui est sur le point d'être finalisé. c’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de The Athletic. Les négociations concernant le nouveau contrat sont maintenant passées à l'étape des formalités administratives, et les deux parties souhaitent le faire signer au plus vite. Cette prolongation intervient à un an de la fin du contrat du joueur. Arsenal, avec ses ambitions en C1 et en Premier League l’année prochaine, ne veut plus perdre de temps.

La liste de prolongations s’allongent

Saliba imite ainsi ses coéquipiers Bukayo Saka, Gabriel, Gabriel Martinelli et Aaron Ramsdale, qui ont tous signé un nouveau contrat avec le club londonien. Toutes ces signatures offrent des garanties sportives et de la stabilité dans l’effectif de Mikel Arteta. Saliba a joué un rôle clé la saison dernière alors qu'Arsenal luttait pour le titre de Premier League. Toutefois, son absence lors des 11 derniers matchs de la saison s’est fait grandement ressentir, et coïncide avec les moins bons résultats d’Arsenal, glissant à la deuxième place au profit de City