Arsenal : Nikita Parris quitte l'OL et rejoint les Gunners

Une force de frappe supplémentaire du côté des Gunners

Alors que l'on évoque depuis quelques mois un échange entre l'attaquante d'Arsenal Vivianne Miedema et celle de l'OL Nikita Parris, l'attaquante néerlandaise n'a pas rejoint l'équipe française, mais la buteuse anglaise est bien de retour en Premier League.L'internationale britannique rejoindra les Gunners début août après les Jeux olympiques de Tokyo, qu'elle disputera avec l'Angleterre et où elle espère décrocher une médaille olympique avec les "Three Lions". L'attaquante de 27 ans aura passé deux saisons du côté du club rhodanien, avec lequel elle a gagné la Ligue des champions féminine et le championnat de France lors de la saison 2019-2020, mais aura échoué a gagner un trophée cette dernière saison face à la concurrence du Paris Saint-Germain.Après une vidéo de présentation postée sur les réseaux sociaux du club, la principale intéressée a dévoilé dans une interview son envie de faire partie de ce club : "". Du côté du club, c'est son nouvel entraîneur Jonas Eidevall, fraîchement arrivé chez les Gunners, qui s'est exprimé au sujet de Nikita Parris : "Je suis très heureux d'avoir fait signer Nikita et de l'ajouter à notre forte force de frappe. Elle est une joueuse talentueuse et a une mentalité de gagnante, j'ai hâte de travailler avec elle une fois qu'elle reviendra des Jeux Olympiques".