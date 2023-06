Argentine : l'accueil totalement dingue pour Messi en Chine

Lionel Messi, qui jouit d'une immense popularité en Chine, a atterri à Pékin samedi à bord d'un jet privé pour un match amical avec l'Argentine face à l'Australie. Accueilli par des fans en liesse à l'aéroport, le vainqueur de la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine a été chaleureusement salué par plusieurs centaines de supporters scandant "Messi ! Messi !". Arborant fièrement le maillot rayé bleu et blanc de l'Albiceleste, il a suscité l'enthousiasme de ses fans qui l'attendaient avec impatience. À quelques pas de là, devant son hôtel situé dans l'est de la capitale chinoise, plusieurs centaines d'autres supporters se sont rassemblés dans l'espoir de l'apercevoir, non loin des rives de la rivière Liangma, un lieu prisé des promeneurs pékinois.

Des banderoles rédigées en anglais et en espagnol souhaitaient chaleureusement la bienvenue au septuple Ballon d'Or. Dans un premier temps calmes et plutôt réservés, les supporters ont soudainement éclaté en chœur dès l'approche d'un bus qui pourrait être celui de Lionel Messi. Une véritable marée de perches à selfies et de téléphones portables s'est alors agitée, tandis qu'une foule envahissait le hall de l'hôtel où séjournait le champion du monde, dans l'espoir d'apercevoir un instant leur idole. Malheureusement, leurs efforts sont restés vains car Lionel Messi est resté hors de leur vue.

Un simple match amical

Le 15 juin, au Stade des travailleurs de Pékin, récemment rénové avec une capacité de 68 000 spectateurs, l'Argentine affrontera l'Australie lors d'un match amical. Cette rencontre marque le retour tant attendu du football international en Chine, après une période de trois ans marquée par des restrictions sanitaires qui ont conduit à des stades vides et à de nombreuses annulations de compétitions sportives. Un retour d’autant plus apprécié au vu de la présence du septuple Ballon d’Or.

Interrogée par l’AFP, Liu Yuheng raconte sa folle matinée :

« J'ai attendu de 9 heures à midi. Je pensais qu'il arriverait par la porte principale mais pas par la porte arrière. J'étais un peu déçu de ne pas le voir. Comme je n'ai pas réussi à acheter de billet pour le match, j'ai réservé une chambre dans le même hôtel que Messi et j'espérais l'apercevoir ».