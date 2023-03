Argentine : avec un Lionel Messi dans l'histoire, l'Albiceleste s'offre un festival

Cette nuit, l'Argentine affrontait Curaçao pour son deuxième match amical lors de ce rassemblement de mars. Après avoir eu du mal à venir à bout du Panama jeudi dernier, les coéquipiers de Lionel Messi se sont régalés face à cette nation, île des Antilles néerlandaises de 152.000 habitants au large du Venezuela et qui est 86e au classement mondial FIFA (victoire 7-0). La star du Paris Saint-Germain a guidé les siens avec un triplé lui permettant d'entrer dans l'histoire. Car Messi a dépassé la barre des 100 buts en sélection, atteignant le total de 102 désormais. Il n'est plus qu'à sept longueurs de l'Iranien Ali Daei (109), mais il reste loin de Cristiano Ronaldo, auteur de 122 buts avec le Portugal.

Messi guide les siens

Tandis que les autres buteurs ont été Nicolas Gonzalez (22), Enzo Fernandez (34), Angel di Maria (78 s.p) et Gonzalo Montiel (86), Messi a brillé et poursuit sa magnifique histoire d'amour avec le peuple argentin. Le capitaine de l'Albiceleste devrait voir le ballon de son premier but, le 100e en sélection, être exposé au musée, alors que la sphère a été sortie de l'aire de jeu après ce but. Il est bien évidemment le meilleur buteur argentin de l'histoire et de très loin puisque son total dépasse même celui de ses deux poursuivants, Gabriel Batistuta (56 buts) et Sergio Aguero (41). Autant dire que la soirée a été belle au stade de Santiago del Estero, à l'est de l'Argentine, avec 42 000 personnes présentes.