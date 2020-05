Après les écrans, les supporters bientôt de retour au Danemark ?

"Nous sommes capables d'y arriver"

Après la Bundesliga, et en attendant l’Espagne, l’Angleterre et l’Italie, c’est le championnat danois qui a repris ses droits jeudi soir, après onze semaines d’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. Une rencontre de la 21journée ou Aarhus et Randers n’ont pu se départager (1-1). Simon Piesinger a ouvert le score pour les visiteurs (36), avant que Patrick Mortensen n’égalise dans le temps additionnel (90+2).Et si ce match s’est déroulé à huis clos, les joueurs ont quand même pu communier, en quelque sorte, avec leurs supporters. Car ces derniers, connectés via la plateforme Zoom, apparaissaient sur des écrans géants installés en tribunes, alors qu’ils étaient en train de regarder le match depuis chez eux. Un dispositif gratuit pour les fans, qui pouvaient même choisir leur tribune. Mais les choses pourraient vite évoluer.Alors qu’un écran géant avait été installé dans un parc voisin, avec un drive-in pouvant accueillir 500 voitures, les clubs espèrent bientôt pouvoir accueillir dans les stades leurs supporters. Et même rouvrir leurs tribunes dès le mois de juin, avec une capacité limitée à 25 ou 50%, suite à la décision du gouvernement danois d’autoriser la réouverture des cinémas et les regroupements en extérieur pouvant aller jusqu'à 500 personnes."Nous aimerions revoir des spectateurs dans les stades. Selon nous, nous sommes capables d'y arriver en nous basant sur la manière dont cela va être géré par les parcs d'attraction, les théâtres et les cinémas", a ainsi confirmé à l’agence Ritzaus Claus Thomsen, directeur général de la Ligue danoise de football.