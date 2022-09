Viscéralement attaché à l'OM, José Anigo laissera à jamais une trace indélébile dans la cité phocéenne. Principalement grâce à son épopée européenne féerique de 2004. Nommé entraîneur des Ciel et Blanc en remplacement d'Alain Perrin en cours de saison au mois de janvier, il avait guidé les Fabien Barthez, Didier Drogba, Habib Beye et consorts jusqu'en finale de la Coupe de l'UEFA contre Valence (défaite 3-0 des Marseillais). Cependant, hormis cet épisode, le technicien a peiné pour briller loin des Bouches-du-Rhône.



Après avoir occupé plusieurs fonctions à l'OM (entraîneur, manager, recruteur), il a exporté ses talents à l'étranger. En tant que manager à l'Espérance de Tunis d'abord où l'expérience n'a duré que deux mois en 2015. Ensuite en Grèce à Levadiakos (2017/18) puis au Panionios (de juillet à novembre 2018), toujours en tant que manager mais la réussite n'est pas franchement au rendez-vous. Pas plus qu'à Nottingham Forest où il a tenu le rôle de directeur du recrutement pendant neuf mois de 2019 à 2020. Aura-t-il davantage de succès lors de sa prochaine aventure ?





L'Olympiakos a annoncé ce mercredi avoir enrôlé José Anigo pour endosser le costume de directeur du football. L'air de Marseille semble plaire au club du Pirée qui a également décidé de faire confiance à plusieurs anciens de l'OM cette saison. L'ex-coach olympien (2015/16), Michel, débarque une nouvelle fois sur le port d'Athènes. Le successeur de Carlos Coprberan sur le banc connaît bien la maison Rouge et Blanche pour y avoir déjà séjourné deux ans entre 2013 et 2015 avec deux championnats et une Coupe de Grèce soulevés.

Un Olympiakos à forte consonance marseillaise

L'Olympiakos aura cette saison un fort accent provençal. José Anigo et Michel auront sous leurs ordres les anciens Marseillais Mathieu Valbuena, Konrad De la Fuente et Cédric Bakambu. Courtisé par l'OM à un moment de sa carrière, l'international marocain Youssel El Arabi évolue toujours au Pirée, à l'instar de Yann M'Vila ou encore de James Rodriguez. Et en coulisses, Christian Karembeu devrait selon toute vraisemblance conserver son poste de conseiller. Suite aux nominations de José Anigo et de Michel, rien n'a filtré au sujet du Kanak.