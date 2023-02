Angleterre : une pièce de théâtre adaptée de la vie de Gareth Southgate

Quelque chose d'assez rare dans le monde du sport va se produire de l'autre côté de la Manche. Une pièce de théâtre va être mise en scène à partir de la vie de l'actuel sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Gareth Southgate. Celle-ci sera nommée "Dear England", référence à sa lettre adressée aux supporters anglais juste avant le début de l'Euro 2021.

L'homme qui a brisé la malédiction des tirs au but

Le texte de la pièce a été rédigé par James Graham. Parmi les interprètes, on retrouvera Joseph Fiennes, connu pour son (impressionnante) interprétation de William Shakespeare à la fin des années 1990. La première, prévue pour le mois de juin, se déroulera au prestigieux National Theatre de Londres. "Dear England" racontera l'histoire de l'entraîneur anglais, de son penalty manqué, en tant que joueur, en demi-finales de l'Euro 1996 jusqu'à aujourd'hui.

Dans les colonnes de la BBC, James Graham, l'auteur de la pièce, a dit son admiration pour le sélectionneur des "Three Lions" : "Vingt-deux ans plus tard, il est celui qui a brisé cette malédiction des tirs au but pour la sélection anglaise. Il lui a permis de remporter une séance en Coupe du monde pour la première fois (en 8es de finale de l'édition 2018 en Russie, face à la Colombie)."