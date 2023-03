Angleterre : Pour Maguire, ne pas gagner l’Euro serait « un échec »

Harry Maguire ne passe pas par quatre chemins. Ces dernières années, l’Angleterre est montée en puissance dans les compétitions internationales, dans le sillage d’une génération pleine de promesses. Les Three Lions ont échoué de peu en finale de l’Euro 2020 face à l’Italie, s’inclinant aux tirs au but. Lors de la dernière Coupe du monde, les hommes de Gareth Southgate sont tombés en quart de finale face à l’Equipe de France, non sans faire passer des frayeurs dans le camp tricolore, en témoigne le pénalty manqué par Harry Kane en fin de rencontre. Deux échecs que ne semble pas avoir digéré Harry Maguire.

"Si nous ne gagnons pas le tournoi, ce sera un échec"

En conférence de presse, le défenseur central de Manchester United est revenu sans détours sur les ambitions de l’Angleterre pour l’Euro 2024. Alors qu’ils ont démarré leur campagne dans les éliminatoires par une victoire sur la pelouse de l’Italie, Harry Maguire affiche de fortes ambitions pour cette échéance en Allemagne : « Je crois que nous avons les joueurs pour le gagner. Je suis dans l'état d'esprit suivant : ''Si nous ne gagnons pas le tournoi, ce sera un échec'. J'ai disputé trois tournois majeurs et je suis passé si près. ». Les Three Lions seront sans nul doute à compter parmi les favoris lors de cette compétition.