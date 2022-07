Angleterre : Pénurie massive de maillots pour les fans

CLUB STATEMENT | The Club has issued an update regarding supporters who are still waiting to receive their kits for the 2022/23 season.https://t.co/g7KQKZmtQp

— Stockport County (C) (@StockportCounty) July 22, 2022

Des soucis venus d'Asie

Alerte générale en Angleterre. Moment toujours aussi frustrant pour le fan de football, l'intersaison est tout de même marquée par la sortie des nouvelles tuniques, version 2022/2023. Cette année en revanche, la quête du précieux sésame s'avère beaucoup plus délicate pour les supporters. Depuis plusieurs jours, une grave pénurie de maillots sévit dans tout le Royaume-Uni. Sur les 92 clubs composant les quatre premières divisions du foot anglais (Premier League, Championship, League One et League Two), seuls 44 d'entre eux ont tous leurs maillots et 19 n'en ont aucun à la commande sur leur site web. Selon la BBC, 22 équipes ont la possibilité de commercialiser leur tunique domicile, 7 proposent quant à eux, uniquement leur tenue extérieure. Parmi les formations touchées, Leeds en Premier League. L'équipe du Français Illan Meslier, a indiqué à ses fans que son nouveau maillot sera mis en vente à la fin du mois d'août (soit 3 semaines après le début du championnat). Adidas, l'équipementier du club, a d'ores et déjà publié un communiqué en s'excusant de ce retard : "Comme de nombreuses autres industries, nous continuons à être confrontés à des capacités de transport limitées. Nous comprenons la frustration ressentie par les fans en ce moment et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires afin de trouver la meilleure solution pour livrer les produits dès que possible. "Cette pénurie est le résultat d'importants soucis d'apprivoisement en provenance d'Asie, où sont présents la quasi-totalité des productions des gros équipementiers. Ces problèmes, conjugués à la fermeture de plusieurs usines et aux cadences limitées par les restrictions dues au Covid, ont un impact considérable sur la chaîne de production/livraison. Le réseau portuaire n'est pas non plus épargné pas ces problèmes comme c'est le cas au Royaume-Uni où 15% de la commande du club de Stockport County (League Two) a été littéralement perdue... Au regard du succès de la vente de maillots partout en Europe et notamment en Angleterre, les clubs britanniques ont tout intérêt à se tenir prêts à une razzia dès que ces problèmes seront résolus.