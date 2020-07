Angleterre : Jacky Charlton est décédé

Il était l’un des vainqueurs de la

seule

Coupe du monde

remportée par l’Angleterre, en 1966. Jacky Charlton est décédé vendredi, à l’âge de 85

ans. Frère aîné du légendaire Bobby Charlton (82 ans), il souffrait de lymphomes

, un cancer du système immunitaire. "Jack est mort en paix ce dimanche. Il était chez lui à

N

orthumberland,

avec sa famille à ses côtés. En plus d’être un ami pour beaucoup, il était un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père très aimé.

Nous ne pouvons exprimer à quel point nous sommes fiers de la vie extraordinaire qu’il a menée, et le plaisir qu’il a pu amener à tant de gens dans différents pays. Sa

disparition

va laisser

un grand vide dans nos vies mais nous le remercions de tous les souvenirs heureux qu’il nous laisse", a communiqué sa famille.

We are devastated by the news that Jack Charlton, a member of our World Cup-winning team of 1966, has passed away.



Our deepest sympathies are with Jack’s family, friends and former clubs. pic.twitter.com/eSGjbOpo7Y