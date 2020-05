Angleterre : Bientôt une statue de Marcelo Bielsa à Leeds

Une statue pour la bonne cause

Si les passages de Marcelo Bielsa ont marqué les supporters de l’OM ou de l’Atletic Bilbao, il semblerait que l’histoire d’amour opère également entre l'entraîneur argentin et son club actuel de Leeds United. En Angleterre depuis deux saisons, "El Loco" a réussi à faire remonter Leeds tout en haut de la deuxième division anglaise. Ayant loupé la montée de peu la saison dernière (défaite en barrage d’accession), le club du nord de l’Angleterre est leader de Championship cette saison. Si aucune information n’est encore parvenue sur la suite du football anglais en raison de la pandémie de Covid-19 qui touche le monde, Leeds est en bonne position pour retrouver la Premier League, 16 ans après leur dernière saison dans l’élite. Et pour remercier Bielsa, un fan de Leeds United a décidé de faire fabriquer une statue à l’effigie du coach argentin. Tony Clark, 44 ans, patron d'un magasin situé à Batley, non loin de Leeds, a commandé la statue en laiton de 75 kilos à une entreprise de Bali (Indonésie) en novembre dernier.Tony Clark espérait vendre sa statue aux enchères afin de récolter des fonds pour Mind, une association qui lutte contre les problèmes mentaux. Mais la crise sanitaire à changer les plans de Tony Clark qui va faire don de sa statue au club de Leeds United tout en ouvrant une cagnotte en parallèle pour l’association Mind. C’est une cause qui tient à coeur l’Anglais de 44 ans qui par le passé, a souffert de traumatisme sévère lié à sa présence à Bali lors des attentats de 2002. Afin de vaincre ses démons du passé, Tony Clarke a su trouver dans Leeds United, une incroyable thérapie, au point même de remuer ciel et terre afin de faire fabriquer une statue de son coach à l’autre bout du monde. « J'ai choisi Bielsa pas uniquement pour ce qu'il a fait à Leeds, mais aussi pour ses croyances, pour les valeurs qu'il défend, indique Clark. Le football est un échappatoire, quelque chose qui vous change les idées et que vous attendez toute la semaine quand vous enchaînez les heures au travail, du chauffeur de poids lourds à l'infirmier dans un hôpital… Cela m'a aidé durant toutes ces années, et j'espère que les gens, en voyant la statue, comprendront l'histoire derrière. Il y a toujours de l'espoir après un désastre », a ainsi déclaré Clarke au LeedsLive. Pour le moment, aucune information n'a filtré sur le futur emplacement de la statue en hommage à El Loco.