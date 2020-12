Anderlecht : Kompany fatigué par les comparaisons avec Guardiola

Vincent Kompany tente de faire du mieux possible en tant qu'entraîneur à Anderlecht. Nommé l'été dernier à la tête de l'équipe après avoir officialisé sa retraite en tant que joueur, l'ancien élément de Manchester City a abordé son ambition générale dans un entretien accordé à Sport/Foot Magazine.



Kompany veut "une domination totale" dans son football

"Je ne suis pas revenu pour prouver quoi que ce soit par rapport à un style de jeu, un concept. Je suis revenu pour essayer de gagner. Comme l'Ajax et Leipzig. Anderlecht doit être capable aussi d'avoir son identité et de jouer son foot", a expliqué l'ex capitaine des Citizens. Prônant un football avec comme finalité "une domination totale", Kompany a aussi parlé de son ancien entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola, avec lequel il a notamment remporté deux titres de suite en Premier League.



"Il faut arrêter de comparer avec Guardiola, de vendre aux supporters d'Anderlecht un truc qui n'est pas celui que j'ai mis sur la table. Je ne suis pas venu ici en disant qu'Anderlecht allait devenir un autre City. Je ne l’ai jamais dit ! Ça continuera à me coller à la peau, ce n'est pas grave", a-t-il tenu à préciser. Après 14 matchs dans le championnat belge, Anderlecht occupe la septième position du classement, à six points du duo de leaders, Genk et Beerschot.