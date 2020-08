Anderlecht : Kompany est le nouvel entraîneur principal

Vincent devient l'entraîneur principal du RSC Anderlecht. En dat voor de volgende 4 seizoenen. Il arrête sa carrière de joueur et prend le relais de Franky. 🟣⚪ pic.twitter.com/n0ALn0udJl

L'annonce faite ce lundi matin met fin à un feuilleton d'un an au sein du RSC Anderlecht. Arrivé libre de Manchester City en juillet 2019, le défenseur Vincent Kompany portait cette saison une double casquette entraîneur-joueur avec Frank Vercauteren, dont il était difficile d'en dessiner les contours. Après 17 ans de carrière et plus de cinq cent matchs (4 titres de champion d'Angleterre), il prend désormais seul les commandes du RSC Anderlecht. Des divergences d'opinion entre le Belge aux 89 sélections et son désormais coach principal seraient la cause de ce changement.prévient le natif d'Uccle (34 ans) dans la vidéo du club postée sur les réseaux sociaux.Le championnat belge a débuté la semaine dernière, Anderlecht compte une victoire et une défaite. Vincent Kompany a signé pour quatre ans à la tête du club.