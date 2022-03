Suite et fin des matchs amicaux du mois de mars mardi. La France avait été mise en difficulté, l’Angleterre a connu une soirée beaucoup plus tranquille en déroulant contre la Côte d’Ivoire (3-0). Watkins (31e) puis Sterling (45e) ont permis aux Three Lions de prendre le large avant la pause. Mings a salé l’addition en toute fin de match pour donner un peu plus d’ampleur à cette belle victoire (90e+4). Même tarif pour le Burkina Faso, surclassé par la Belgique (3-0). Enfin, à Antalya, le Bénin a remporté le tournoi honorifique organisé dans la station balnéaire turque au bénéfice de son nul contre le Togo (1-1).



Résultats complets des matchs amicaux du mois de mars :



Irak - Zambie : 3-1

Buts : Ismail (18e), A.Ibrahim (23e), Aymen Hussein (78e) - Natiq (29e, csc).



Île Maurice - Seychelles : 0-0



Niger – Mozambique : 1-1 (à Nouakchott, Mauritanie)

Buts : V.Adebayor (63) - Vilanculos (83e).



Guadeloupe – Cap-Vert : 0-2 (à Orléans, France)

Buts : J.Cabral (12e), Bebé (50e).



Guinée équatoriale – Guinée-Bissau : 0-3 (à Obidos, Portugal)

Buts : Zé Gomes (x2), Panutche Camara.



Tanzanie – Centrafrique : 3-1

Buts : Miroshi (10e), Samatta (63e, photo), Mpole (90e+2) - Yawanendji-Malipangou (66e, sp).



Liberia – Bénin : 0-4 (à Antalya)

Buts : Soukou (12e), Aiyegun (20e), Dossou (45e+1), Mounié (70e).



Togo – Sierra Leone : 3-0 (à Antalya)

Buts : Placca (50e, 55e), Laba (87e).



Kosovo – Burkina Faso : 5-0 (à Pristina)

Buts : Aliti (3e), Selemani (23e), Vojvoda (53e), Rashica (68e), Domjgoni (75e).



Centrafrique – Soudan : 0-0 (à Dar Es Salam)



Tanzanie - Botswana : 0-0



Bahreïn – Burundi : 1-0



Angola – Guinée-Bissau : 3-2

Buts : Ary Papel (6e, 60e), Zini (49e) - Gano (9e), M.Rodrigues (90e).



Libye – Niger (à Nouakchott) : 2-1

Buts : Soulah (21e), Ellafi (88e) - V.Adebayor (90e+2).



Mauritanie – Mozambique : 2-1 (à Nouakchott)

Soueid (18e), L.Ba (90e+2) - Melque (90e).



Zambie - Bénin : 1-2 (à Antalya)

Buts : Kampamba (23e) - Soukou (35e), Aiyegun (83e).



Liberia – Sierra Leone : 0-1 (à Antalya)

But : A.Bakayoko (30e).



Cap-Vert - Saint-Marin : 2-0

Buts : Rocha (18e), Papalele (57e).



Liberia – Burundi : 1-2 (à Antalya)

Buts : Teah (46e) - Bimenyimana (4e, 33e).



Sierra Leone - Congo : 2-1 (à Antalya)

Buts : Cesay (53e, 64e) - Mboungou (89e).



Togo – Bénin : 1-1 (à Antalya)

Buts : Laba (12e) - Mounié (26e).



Angola - Guinée équatoriale : 0-0



Tanzanie - Soudan : 1-1

Buts : Msuva (67e) - Gahdia (2e).



Belgique – Burkina Faso : 3-0 (à Anderlecht)

Buts : Vanaken (16e), Trossard (18e), Benteke (75e).



Angleterre – Côte d’Ivoire : 3-0 (à Londres)

Buts : Watkins (31e), Sterling (45e), Mings (90e+4).



Mauritanie – Libye : 2-0

Buts : Kamara (39e, sp), Tanjy (59e, sp).



France – Afrique du Sud : 5-0

Buts : Mbappé (23e, 76e, sp), Giroud (34e), Ben Yedder (82e), Guendouzi (90e+2).