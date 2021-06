Amicaux : Le Sénégal et le Maroc s'imposent

Grâce à deux coups de pied arrêtés, le Sénégal a pris le meilleur sur le Cap-Vert (2-0), ce mardi soir à Thiès en match amical. S'il n'y a cette fois pas eu de coupure de courant, la lumière n'allait pas jaillir sur le terrain en première période. C'est après la pause que ce fut enfin le cas, sur une inspiration d'Idrissa Gana Gueye. D'un coup-franc superbement bien frappé, le milieu de terrain du PSG trouvait la lucarne et permettait à son équipe de bonifier son temps fort du début de seconde période.



C'est ensuite Sadio Mané qui permettait aux Lions de faire le break sur un penalty (85e) obtenu par Ismaïla Sarr. L'ailier de Liverpool ne tremblait pas et inscrivait son 23e but en équipe national, le seizième sous l'ère Aliou Cissé. Il égale Mamadou Niang après avoir dépassé El Hadji Diouf ce week-end. Désireux de se rassurer offensivement durant ce stage de juin, les hôtes y sont globalement parvenus avec cinq buts inscrits en deux matchs.



Dans le même temps, à Rabat, le Maroc s'est imposé face au Ghana (1-0). Comme ceux de la Teranga, les Lions de l'Atlas ont mis une mi-temps pour prendre la mesure de leur adversaire. C'est Jawad El Yamiq qui a fait la décision après l'heure de jeu (68e).



Prochain test pour les hommes de Vahid Halilhodzic samedi face au Burkina Faso.