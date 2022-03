Amicaux : Gros changement de programme pour la Zambie

La Zambie dribble tout le monde. Alors qu'elle avait initialement annoncé deux matchs amicaux face à la Guinée et l'Afrique du Sud en banlieue parisienne, la FAZ (fédération zambienne de football) fait volte-face. C'est finalement vers la Turquie que se dirigent les Chipolopolo. Les champions d'Afrique 2012 s'établissent précisément du côté d'Antalya, dans le sud du pays, informe le site officiel de l'instance. Un premier match amical va les opposer au Congo le 25 mars. Un second, dont la date et l'adversaire ne sont pas encore connus, est prévu ensuite. Voilà qui doit mettre dans l'embarras la Guinée ou encore l'Afrique du Sud, qui avaient prévu affronter la Zambie.

Par ailleurs, le sélectionneur Aliocha Asanovic compte sur 23 joueurs pour ce regroupement. L'attaquant de Leicester City, Patson Daka a notamment été dispensé pour des raisons personnelles.

Les 23 Chipolopolo :

Gardiens de but : Charles Kalumba (Red Arrows), Lawrence Mulenga (Power Dynamos), Toaster Nsabata (Sekhukhune United, Afrique du Sud).

Défenseurs : Frankie Musonda (Raith Rovers, Ecosse), Aime Mabika (Inter Miami, Etats-Unis), Benedict Chepeshi (Red Arrows), Prosper Chiluya (Red Arrows), Shemmy Mayembe (Zesco United), Miguel Chaiwa (Académie Shamuel), Dominic Chanda (Kabwe Warriors), Tandi Mwape (TP Mazembe, RD Congo).

Milieux de terrain : Kings Kangwa (Arsenal Tula, Russie), Enock Mwepu (Brighton, Angleterre), Lubambo Musonda (Horsens, Danemark), Prince Mumba (Kabwe Warriors), Emmanuel Banda (Djurgardens, Suède), Rodrick Kabwe (Sekhukhune United, Afrique du Sud), Clatous Chota Chama (Simba, Tanzanie), Kelvin Kampamba (Zesco United).

Attaquants : Fashion Sakala (Glasgow Rangers, Ecosse), Gamphani Lungu (Supersport United, Afrique du Sud), Lameck Banda (Maccabi Petah Tikva, Israël), Evans Kangwa (Arsenal Tula, Russie).