Amical : Un match entre l’Espagne et le Brésil pour lutter contre le racisme

Beau geste des deux sélections. Ce lundi, la Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé la tenue d’un match amical en mars 2024 face au Brésil. Cette rencontre sera placée sous le signe de la lutte contre le racisme, alors que plusieurs polémiques ont éclaté en Liga ces dernières saisons. Vinicius est notamment la cible de chants racistes sur différentes pelouses du championnat espagnol, comme en mai dernier face à Valence.

Un amical prévu en mars 2024

Ce match amical se déroulera en Espagne et les joueurs porteront sur leur maillot la devise « la même peau ». Espérons que cette rencontre permette une évolution des mentalités. Luis Rubiales et Ednaldo Rodrigues, les présidents des Fédérations des deux pays, devraient bientôt donner plus de détails sur le lieu et la date précise de l’événement.