Amical: Nice et Angers battus, Montpellier accroché

Après-midi compliquée pour les clubs français ce samedi. Engagés à 16 heures pour des rencontres amicales, ni les Niçois, ni les Angevins ni les Montpelliérains n'ont réussi à s'imposer.

Nice et Angers ont même été battus par Cardiff (1-0) et le Borussia Mönchengladbach (2-1), les joueurs de Patrick Vieira encaissant le seul but du match de Joe Ralls dès la première minute. Le SCO avait lui ouvert le score par Wilfried Kanga (24e) mais il a été renversé en cinq minutes par des buts de Stefan Lainer (72e) et Patrick Herrmann (76e).

De son côté, le MHSC a été accroché par Huddersfield (1-1). Gaëtan Laborde avait trouvé la faille en première (15e) mais Karlan Ahearne-Grant a égalisé avant l'heure de jeu (55e).