Eric Chelle a fait ses choix. Le sélectionneur du Mali a annoncé lundi la liste des 25 joueurs retenus pour les deux amicaux du mois face à la Zambie. Une liste sans grande surprise avec pour seule véritable nouveauté le défenseur toulousain Moussa Diarra, apparu à cinq reprises avec les Violets cette saison en Ligue 1.

Si la plupart des cadres sont bien là, on note en revanche les absences du milieu de terrain Abdoulaye Doucouré (Everton) et des attaquants Ibrahima Koné (Lorient) et Ibrahim Sissoko (Sochaux). Les deux premiers ne sont pas aidés par leur faible temps de jeu en ce début de saison. Blessé, Almamy Touré (Eintracht Francfort) ne sera pas non plus du voyage.



Les Aigles affronteront les Chipolopolo de Zambie à deux reprises, les 23 et 26 septembre prochains, sur la pelouse du stade du 26-Mars de Bamako. Ces rencontres leur serviront à s'étalonner avant la reprise, prévue en mars 2023, des éliminatoires de la prochaine CAN, programmée en janvier 2024 en Côte d'Ivoire.