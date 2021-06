Le Cameroun et le Nigeria se quittent bons amis. Lions Indomptables et Super Eagles ont été incapables de se départager (0-0), ce mardi à Vienne (Autriche) en match de préparation. Vainqueurs de la première manche de cette double confrontation amicale, les hommes de Toni Conceiçao n'ont pas concrétisé leur meilleure entame, tout comme leurs adversaires n'ont su bonifier leur réaction après la pause. Une rencontre à oublier au final.



Les deux équipes ne disputeront pas d'autre match amical dans le cadre de ce stage de préparation en vue des éliminatoires du Mondial 2022, qui débuteront en septembre prochain : les Lions Indomptables évolueront dans le groupe D, face à la Côte d'Ivoire, au Mozambique et au Malawi, alors que les Super Eagles seront logés dans le groupe C, contre le Cap-Vert, la Centrafrique et le Liberia.