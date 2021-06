Amical : Le Cameroun bat le Nigeria, 21 ans après

Le Cameroun s'est offert un succès de prestige face au Nigeria (1-0), ce vendredi soir à Vienne en match amical. Un but d'André- Frank Zambo Anguissa, marqué juste avant la pause (37e), a permis aux Lions Indomptables de venir à bout des Super Eagles pour la première fois depuis la finale de la CAN 2000, qui les avaient vu décrocher le trophée aux tirs au but (2-2, 4-3). Et même depuis 1989 (1-0 à Yaoundé) si l'on s'en tient aux 90 minutes réglementaires. Malgré les tentatives au cours d'une seconde période qui vit Terem Moffi faire ses débuts en équipe nationale (65e), les hommes de Gernot Rohr n'allaient pas parvenir à revenir à la marque. Un second match amical opposera les deux équipes mardi prochain.

Les onzes de départ :









Plus tôt dans la journée, le Rwanda a disposé de la Centrafrique (2-0), grâce à des réalisations signées Abdul Rwatubyaye (41e) et Jacques Tuyisenge (70e).

Les onzes de départ :









Les deux équipes disputeront un second match ce lundi.