Amical : L’Algérie trop forte pour la Mauritanie

L'Algérie applique le « tarif Tchaker ». Les Fennecs ont infligé une lourde défaite (4-1) à la Mauritanie, ce jeudi soir sur leur pelouse fétiche de Blida. Un large succès qui mit pourtant près d'une mi-temps à se dessiner, la faute à un certain manque de précision (le premier tir cadré, signé Abdellaoui n'interviendra qu'à la 37e minute). Et c'est finalement le capitaine, Sofiane Feghouli, qui montra l'exemple en réglant la mire : après un centre de Fehrat, le porteur du brassard était à la reprise d'une bicyclette de Touba pour trouver la faille de la tête, avec la complicité de... la barre transversale (41e, 1-0). Comme un symbole de la synthèse réussie par Belmadi, cette ouverture du score impliquait le plus récent des internationaux (Ahmed Touba, que la Belgique convoitait aussi) et l'un des grands anciens du groupe.



L'Algérie jouera deux autres matchs amicaux durant ce rendez-vous FIFA de juin : face au Mali à Blida le 6, contre la Tunisie à Radès le 11.