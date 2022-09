La Tunisie continue sur sa lancée. Vainqueurs de la Kirin Cup en juin dernier, les Aigles de Carthage ont entamé leur préparation pour le Mondial par une victoire sur les Comores (1-0), ce jeudi à Croissy-sur-Seine. Face à une bonne équipe des Cœlacanthes, les coéquipiers de Wahbi Khazri ont récité leurs gammes, avec sérieux mais parfois sans mordant. Outre le comité d'accueil des supporters du CS Chebba et leurs slogans hostiles au président de la FTF Wadi Jarii, les premières banderilles venaient d'ailleurs des insulaires, avec une frappe trop croisée de Bendjaloud (4e), et une autre de Bakari bien sortie par Bechir Ben Saïd (19e). Il fallait attendre la demi-heure pour voir une combinaison Skhiri-Khaoui terminer par une frappe détournée sur le poteau (29e)



On notait plus de conviction de part et d'autre au retour des vestiaires. Ni Khenissi (50e) ni Bendjaloud (58e) ne trouvaient la faille, mais l'avant-centre tunisien ne ratait pas sa deuxième chance en faisant mouche de la tête sur un bon centre de Mathlouthi (60e, 1-0). Les Comores laissaient passer l'occasion d'égaliser quand El Fardou butait sur Ben Saïd (68e). Un lob longue distance à la Khazri de... Jebali faisait passer un dernier frisson (89e). La Tunisie s'est rassurée avant le Brésil tandis que les Comores n'ont pas à rougir de la copie rendue.



Les onzes de départ :

Tunisie : Ben Saïd - H.Mathlouthi, Iffa, Talbi, Maaloul - Skhiri, Laidouni, Sassi - Khaoui, Khenissi, Khazri.

Comores : Ahamada - M.Youssouf, Attoumani, Mmadi, Bakari - Bachirou, Bourhane, Mchangama - B.Youssouf, El Fardou, Selemani.