Amical : La Guinée accroche la Turquie

La Guinée et la Turquie commencent leurs stages de préparation par un nul. Ce lundi, à Antalya, les deux équipes, privées de nombreux cadres, se sont quittées sur le score de 0-0. Les hôtes ont obtenu les meilleures occasions ont été en fin de rencontre, sans parvenir à trouver la faille. S'il n'est pas franchement rassurant pour les Turcs dans la perspective du prochain Euro, ce résultat est encourageant pour le Syli national, parti en stage avec 18 joueurs. Trois matchs restent au programme des hommes de Didier Six, qui s'étalonnent en vue des éliminatoires du Mondial 2022, qui débutent en septembre : face au Togo (le 5 juin), au Kosovo le 8 juin) et au Niger (le 11 juin).

Les onzes de départ :



Turquie : Gunok - Muldur, Ayhan, Kabak, R.Yilmaz - Omur, Kahveci, Tekdemir, Tokoz - Under, Unal.



Guinée : Aly Keita – M.A.Camara, S.Sow, Fl.Pogba, Pa Konaté – I.S.Conté, Abd.Cissé, Mor.Sylla, Kané – J.Kanté, Y.Gnagna Barry.