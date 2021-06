Amical : La Côte d’Ivoire renverse le Burkina Faso à Abidjan

La Côte d'Ivoire a battu le Burkina Faso sur le fil (2-1), samedi à Ebimpé en match amical. Si les hôtes se montraient les premiers dangereux, la construction affichait certaines limites, en dehors des courses de Gradel dans son couloir. Trop esseulé devant, Haller voyait les longs ballons lui filer sous le nez. Avec un Bertrand Traoré en meneur-électron libre, les Etalons évoluaient sans complexe, et allaient optimiser le peu de munitions dont ils disposaient sur un contre bien conclu par Lassina Traoré (15e, 0-1). Ebimpe était climatisé d'un coup, d'autant que les coéquipiers de Franck Kessié restaient stériles. Le Burkina Faso, qui n'avait plus battu la Côte d'Ivoire depuis 1997, se prenait à y croire.

Patrice Beaumelle rectifiait son schéma après la pause, avec les entrées de Jérémie Boga à la place de Kossonou (46e), puis d'Amad Diallo à la place de Lago (63e). Les Eléphants retrouvaient enfin du liant dans leur jeu. Joliment sollicité par Diallo, Singo transmettait à Haller, qui manquait le cadre (70e). La prochaine occasion était la bonne quand Gradel, l'un des meilleurs Eléphants du soir, servait Sangaré, qui ajustait Ouedraogo (73e, 1-1). La Séléphanto poussait de plus belle pour arracher la décision. Les hommes de Kamou Malo pliaient et finissaient par encaisser le but fatal à Amad Diallo, récompensé de sa belle entrée (90e+7, 2-1).

Les onzes de départ :



Côte d'Ivoire : Sangaré - Singo, Diomandé, Boly, Kamara - Kossounou, Sangaré, Kessié - Gradel, Haller, Lago.



Burkina Faso : Koffi - Is.Kaboré, Tapsoba, Dayo, Y.Coulibaly - Ouedraogo, Simporé - B.Traoré - Bandé, L.Traoré, Z.Sanogo.

Dans le même temps à Antalya (Turquie) où plusieurs sélections africaines se trouvent rassemblées, la Gambie l'a emporté sur le Niger (2-0). Des buts signés par Ablie Jallow (28e), l'ailier droit prêté cette saison par le FC Metz à Seraing (D2 belge), et Muhammed Badammosi (90e+1), autre joueur évoluant à Belgique, à Courtai.