Amical : Grâce à Mahrez, l’Algérie trouve la clé face au Mali

. Les Fennecs ont, dimanche à Blida, ajoutant ainsi une vingt-sixième rencontre à leur série d'invincibilité (soit autant que la Côte d'Ivoire entre 2010 et 2013 mais cette série des Éléphants comprenait la finale de la CAN 2012 perdue aux tirs au but contre la Zambie, ndlr). Les champions d'Afriqueface à des Aigles plus tranchants et mobiles, auxquels il ne manqua que le dernier geste.. Slimani entrait à la place de Boudaoui, et l'équipe passait du 4-3-3 au 4-4-2.Si les Maliens qui faisaient passer le premier frisson (50e), le réajustement tactique faisait du bien aux hôtes. D'une remise inspirée, Slimani trouvait Belaïli qui lançaiten profondeur. Le récent finaliste de la Ligue des Champions(57e, 1-0). L'Algérie reprenait ensuite pleinement le contrôle des débats, avec pour seul point noir la sortie sur civière d'Adam Ounas (79e), entré en jeu quelques minutes plus tôt.Mbolhi - Zeffane, Benlamri, Mandi, Bensebaini - Guedioura, Boudaoui, Zerrouki - Mahrez, Bounedjah, Belaïli.Dj.Diarra - H.Traoré, Fofana, K.Kouyaté, C.Traoré - Dieng, Haidara - Djenepo, L.Coulibaly, Koita - Touré.Le prochain match verra l'Algérie se déplacer à Radès pour affronter la Tunisie, le 11 juin. Le Mali en découdra le même jour avec la RD Congo et terminera sa session le 15 face à la... Tunisie.