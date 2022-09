Algérie-Suède à Marseille en novembre ? C’est dans les tuyaux !

Non qualifiée pour le prochain Mondial au Qatar, l'Algérie ne chômera pas pour autant au mois de novembre prochain. Et les hommes de Djamel Belmadi pourraient jouer en France à cette occasion. Selon diverses sources concordantes, l'organisation d'un match amical entre les Fennecs et la Suède est en bonne voie. La partie entre ces deux barragistes malheureux se jouerait le 19 novembre (soit la veille du coup d'envoi du Mondial) à Marseille, au stade Vélodrome.

En attendant une confirmation officielle, l'Algérie va disputer deux autres amicaux de préparation ce mois-ci au stade olympique d'Oran : le 23 septembre prochain contre la Guinée, puis le 27 du même mois le Nigeria, croisé en demi-finale de la CAN 2019. Toutes ces équipes s’étalonneront ainsi avant la reprise des éliminatoires de la prochaine CAN, en mars 2023.