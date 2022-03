Algérie : Le président de la Fédération démissionne

L'onde de choc de l'élimination des Fennecs se diffuse en Algérie. Moins de 48 heures après la défaite cruelle subie à Blida face au Cameroun (1-2), le président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, a annoncé jeudi sa démission ainsi que celle de tout le Bureau fédéral (BF). Une décision annoncée au cours d’une conférence de presse organisée au siège de l'instance. Élu à la tête de la FAF en avril 2021 en remplacement de Kheireddine Zetchi, Charaf-Eddine Amara s'est livré à une analyse lucide de la situation du football algérien.



« Je suis responsable mais pas coupable de ce qu’il s’est passé. Je cherche les raisons qui ont entraîné notre échec. Mon bilan a moins d’un an », a estimé le président démissionnaire, refusant de céder à la surenchère en cours sur les réseaux sociaux algériens. « À chaque désignation d’arbitre, nous lançons une polémique ! C’est une Confédération, nous allons nous mettre tous les arbitres sur le dos à force d’insulter le monde entier. Calmons-nous ! Que des arbitres aiment l’Algérie ou qu’ils aiment un autre pays n’en fait pas un motif de récusation ! Nous ne sommes pas seuls sur ce continent. Rentrer dans le délire de tout mettre sur l’arbitrage, non merci ! », a-t-il lâché, non sans confirmer le dépôt d'un recours devant la FIFA.

Djamel Belmadi va continuer

L'avenir ? Charaf-Eddine Amara souhaite voir Djamel Belmadi et son staff poursuivre leur travail. « Il faut que l’ordre demeure dans notre football national, ne pas sauter dans le vide, a-t-il conclu. Cette élimination n’est pas un drame national, c’est une déception des supporters. » En attendant que celle-ci soit surmontée, l'élection du successeur de Charaf-Eddine Amara doit avoir lieu dans les soixante jours. D'ici là, la présidence par intérim de la Fédération algérienne de football sera occupée par Mohamed Maouche (86 ans), ancien de l'équipe du FLN.