Algérie : Du lourd dans la liste pour la Coupe arabe

Le sélectionneur de l'Algérie A', Madjid Bougherra, a communiqué la liste des 23 joueurs qui disputeront à la Coupe arabe de la FIFA, qui aura lieu au Qatar du 30 novembre au 18 décembre prochains. Réservée aux joueurs évoluant dans les championnats des pays arabes, cette sélection comprend plusieurs habitués de l'équipe A, tels que le gardien de but Raïs Mbolhi, les défenseurs Djamel Benlamri, Mehdi Tahrat et Abdelkader Bedrane, ou encore les attaquants Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah.

Ces joueurs vivront cette Coupe arabe de la FIFA comme un galop d'essai avant la CAN. L'Algérie évoluera dans le groupe D en compagnie du Soudan, du Liban et de l'Égypte. Co-organisée par la FIFA et la Fédération du Qatar de football (QFA), cette nouvelle épreuve rassemble les 23 équipes masculines arabes, membres de la CAF ou de l'AFC (Confédération asiatique), plus le Soudan du Sud, nation invitée. Elle se déroule au Qatar du 30 novembre 2021 au 18 décembre 2021, et fait suite à la Coupe arabe des nations de football dont le Maroc est l'actuel détenteur.