Algérie : Djamel Belmadi revient sur le cas Faouzi Ghoulam

Après s'être mis lui-même en réserve de l'équipe nationale avant la CAN 2019, Faouzi Ghoulam n'a pas été rappelé depuis par Djamel Belmadi. Devant la presse ce mardi, le sélectionneur est revenu sur la situation du latéral gauche du Napoli, objet de bien des spéculations ces dernières semaines. « Effectivement avant la CAN, Faouzi (Ghoulam, ndlr) m'a fait parvenir le message qu'il ne se sentait pas prêt pour la compétition et voulait préparer la saison à venir avec son club. Qu'est ce que je peux faire ? Je travaille avec les joueurs à disposition », a rappelé Djamel Belmadi, dans des propos retranscrits par DZ Foot. Djamel Belmadi : « Le jour où j'estimerai qu'il est utile... »

« Avant le dernier regroupement, j'ai pris l'initiative de le contacter pour savoir où il en est. Maintenant vous parlez d'appels du pied, à qui sont-ils destinés ? Si l'on veut communiquer, on utilise des canaux directs. Je n'ai pas envie de m'attarder dessus », a poursuivi le coach, avant de conclure. « Le jour où tout sera réuni pour rejoindre l'équipe nationale, ce jour où j'estimerai qu'il est utile et que lui est prêt physiquement il reviendra avec plaisir. Et soyez précis (s'adressant aux journalistes, ndlr) car je n'aime pas l'interprétation que vous faites de mes propos. » La porte n'est donc pas fermée, mais le tempo d'un éventuel retour de l'ancien Stéphanois sera donné par Djamel Belmadi.