Algérie : Deux joueurs locaux dans la liste élargie de Belmadi ?

Deux joueurs locaux figureraient dans la liste élargie du sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, en vue des deux éventuels matchs amicaux prévus en octobre en Europe. Selon APS, qui livre cette indiscrétion, le défenseur du MC Alger, Nabil Lamara (27 ans), le milieu offensif du Paradou AC, Adam Zorgane (20 ans), ont reçu une préconvocation et accompli les formalités d'obtention de visa d'entrée dans le territoire européen.

L'incertitude demeure en revanche quant au(x) lieu(x) où se tiendra le rassemblement, prévu du 5 au 13 octobre, et aux adversaires des Fennecs. Car si le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Benjamin Didier Banlock, a annoncé samedi la programmation d'un match amical face à l'Algérie aux Pays-Bas, les autorités néerlandaises n'ont pas donné leur feu vert pour le déroulement de cette rencontre sur leur sol. Il s'agira de préparer la reprise des éliminatoires de la CAN 2021, avec la double confrontation face au Zimbabwe, les 12 et 17 novembre prochains, pour le compte des 3eme et 4eme journées.